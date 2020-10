TS – Lista Champions, Padelli e Vecino verso l’esclusione

Vengo anch’io, no tu no. Come spiegato da TuttoSport, entro la mezzanotte di quest’oggi dovranno essere consegnate le liste UEFA. In quella dell’Inter, molto probabilmente, non compariranno i nomi di Daniele Padelli e Matias Vecino.

Sia l’estremo difensore che il centrocampista uruguaiano potrebbero non prendere parte al percorso europeo dell’Inter. A sostituire Padelli ci sarà Filip Stankovic, titolare della Primavera e che andrà ad occupare la casella degli Under (è classe 2002). Per Vecino, invece, il discorso è diverso. Il rientro in gruppo è previsto solamente per novembre, quando ormai le prime tre gare del giroe sono state già passate agli archivi.