TS – Inter all’attacco: lo scudetto potrebbe non essere più un miraggio

La stagione dell’Inter prende ufficialmente il via quest’oggi, quando Antonio Conte dirigerà i primi due veri allenamenti. La prossima annata calcistica non dovrà essere di magra come quella recentemente conclusa. Gli interventi fatti sul mercato hanno rafforzato la rosa (Hakimi, Kolarov, Radu e a breve anche Vidal e Darmian) e l’obbligo di provarci corre. Quale? Quello tricolore, scrive Tuttosport. Vero, c’è sempre la Juventus. Ma alla guida dei bianconeri ci sarà Andrea Pirlo, alla prima avventura da tecnico.

L’inesperienza dell’ex centrocampista potrebbe quindi giovare all’Inter, che dalla sua parte ha invece un condottiero navigato come Conte. Il mister, poi, di sicuro non vorrà concludere un’altra stagione a mani vuote. Anche perché – eccezion fatta per la Nazionale, dove comunque il bilancio può essere considerato positivo -, quella conclusa è stata l’unica stagione in cui Antonio non ha alzato un trofeo dopo i successi bianconeri prima e londinesi poi. E ripetere la scorsa stagione non rientra

di sicuro nelle sue intenzioni.

