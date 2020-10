TS – Inter, verso il derby: Conte sa come si vincono

Quando si pensa ad Antonio Conte viene in mente subito la figura del tecnico carismatico e vincente. Ovunque sia andato il tecnico nerazzurro ha (quasi) sempre portato successi, soprattutto nei derby.

Come riporta TuttoSport, la specialità del tecnico leccese sono proprio le stracittadine. Con la Juventus prima, e l’Inter poi. E per provarlo basta vedere l’ultimo derby meneghino (datato 9 febbraio), quando nel secondo tempo calò il poker in risposta alle reti di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Anche il primo derby milanese si chiuse con una vittoria, grazie alle reti di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Importante poi sottolineare anche il record di reti nei derby. Alla voce “gol fatti” ne troviamo 13, mentre a quelli subiti solamente 2. La storia è pronta a ripetersi.

