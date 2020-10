Kakà: “L’Inter non molla mai, ha la faccia di Conte. Lukaku decisivo, non sbaglia un movimento”

Uno che di derby ne ha giocati parecchio e che diverse volte è risultato pure decisivo, è senz’altro Ricardo Kakà. L’ex calciatore del Milan è stato per diversi anni una vera spina nel fianco, tra i maggiori artefici dei successi rossoneri che hanno preceduto il successivo dominio dell’Inter, in Italia e in Europa. L’ex trequartista brasiliano, in vista della sfida che vedrà il suo vecchio Milan affrontare la formazione nerazzurra, si è lasciato andare ad un pronostico.

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Kakà si è chiaramente sbilanciato in favore dei rossoneri. Qui le sue parole: “Due nomi per il derby? Facile. Ibrahimovic, il leader, e Lukaku, che fa sempre i movimenti giusti. E’ un giocatore molto intelligente. Il Milan ama giocare e divertirsi, l’Inter ha la faccia di Conte, che non molla mai. Vediamo i risultati. Pronostico? Vinciamo noi 2-1. Ma che fatica”.

