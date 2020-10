CdS – Inter-Milan, le probabili formazioni: Eriksen si gioca la trequarti, Ibrahimovic torna titolare

Mancano solamente tre giorni al grandissimo derby tra Inter e Milan, in programma sabato 17 ottobre a partire dalle 18.00. Antonio Conte e Stefano Pioli, che nel giro di due giorni potranno riabbracciare i tanti calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali, sperano innanzitutto di non dover fare i conti con altre positività al coronavirus. I nerazzurri, come sappiamo, dovranno fare a meno di sei calciatori in vista del derby della Madonnina, mentre i rossoneri saranno privati di due calciatori.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, entrambi gli allenatori sembrano comunque avere le idee piuttosto chiare sui due schieramenti che manderanno in campo sabato pomeriggio. Da una parte Conte potrebbe rilanciare dal primo minuto Christian Eriksen a discapito di Marcelo Brozovic, mentre dall’altra Pioli ha recuperato pienamente Zlatan Ibrahimovic dopo il virus che lo aveva tenuto fuori per diversi giorni. Ecco le probabili formazioni di Inter Milan:

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

