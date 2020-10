Accadde Oggi – 14 ottobre 2000, Inter-Napoli 3-1: l’eurogol di Blanc chiude la partita

Il 14 ottobre del 2000, l’Inter di Marco Tardelli affronta a San Siro il Napoli di Zdenek Zeman. Per il tecnico nerazzurro è il suo esordio in panchina, e deve risollevare lo stato d’animo di squadra e tifosi dopo la clamorosa eliminazione di qualche giorno prima ai preliminari di Champions’ League contro l’Helsingborg, match che decretò l’esonero di Marcello Lippi. Per Tardelli quello fu un esordio col botto, perché l’Inter vinse (e convinse) battendo i partenopei per 3-1, illudendo il popolo della Beneamata che quella partita avrebbe decretato l’apertura di un ciclo vincente. In realtà per l’Inter quella sarà una stagione tribolata e tormentata anche con Tardelli in panchina.

Ma veniamo al match: la gara si sblocca subito dopo appena 9 minuti. Calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Seedorf con il compasso e colpo di testa prodigioso di Di Biagio che si infila nell’angoletto. Al 37° il raddoppio con Zamorano che è più veloce di tutti a reagire su una pessima ribattuta dell’estremo difensore del Napoli, infilando in rete il pallone del 2-0. A pochi secondi dalla fine del primo tempo poi arriva il colpo di grazia con una prodezza di Laurent Blanc: inizia lui l’azione dal limite della propria difesa, discesa fino al centrocampo, uno-due con Seedorf che gliela restituisce davanti al portiere che viene superato con un tocco leggero alla sua sinistra e il pallone insaccato in porta. San Siro esplode di gioia. Al 58° la autorete di Seedorf non rovina la festa nerazzurra, fissando il punteggio finale sul 3-1.

