Nazionali – Cile, Vidal e Sanchez a segno nel pareggio contro la Colombia

Ha solamente sfiorato la vittoria contro la Colombia, il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Nonostante le reti arrivate proprio dai piedi dei due calciatori dell’Inter, grazie al rigore del centrocampista al 38′ e al raddoppio dell’attaccante 3′ più tardi, la Nazionale allenata da Rueda non è andata oltre il pareggio per 2-2. A rovinare la gioia del Cile, infatti, ci ha pensato l’intramontabile Radamel Falcao in zona recupero con la rete che ha regalato un punto prezioso alla sua Colombia.

In vista delle qualificazioni per il Mondiale di Qatar 2022, nella notte si è infatti disputata la seconda giornata. A comandare la classifica sono in questo momento Argentina – trascinata da Lautaro Martinez e Messi – e Brasile, con uno straordinario Neymar autore di una tripletta contro il Perù. Deludente fin qui invece la Nazionale trascinata da Vidal e Sanchez che ha raccolto un solo punto in due partite, ritrovandosi al settimo posto.

