TS – La palla passa ad Eriksen: tre partite da titolare con la Nazionale danese per convincere tutti

Un’occasione da prendere al balzo. Questo rappresenta la sosta delle Nazionali per Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter, ancora in fase di ingranaggio nei meccanisimi di Antonio Conte, potrà riassaporare la titolarità nei tre impegni della Nazionale danese.

Negli impegni contro le Isole Faer Øer (amichevole, in programma questo pomeriggio alle 18), e in quelli di Nations League contro Islanda (domenica, ore 20:45) e Inghilterra (mercoledì, ore 20:45), il fantasista ex Tottenham partirà dal primo minuto. La speranza è anche (soprattutto) quella di convincere Conte, magari già a partire dal derby in cartellone subito dopo il rientro.

