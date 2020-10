TS – Inter, la clausola di Lautaro non spaventa: ma se nel 2021 arriva qualche offerta…

Tutto è bene quel che finisce bene, recita un vecchio detto. Nel corso del mercato appena conclusosi, diverse sono state le voci circa un passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona, che temeva l’addio di Messi.

Alla fine della fiera, però, il centravanti argentino è rimasto all‘Inter. Anche perché la clausola da 111 milioni – valida tutti gli anni, fino al 7 luglio -, fa dormire sogni tranquilli al club di Via della Liberazione, scrive TuttoSport. Almeno per questa stagione, condizionata dalle conseguenze della pandemia del Covid-19.

Se però, magari la prossima stagione, dovesse arrivare qualche pretendente che metta sul piatto la cifra richiesta, una plusvalenza da record non dispiacerebbe a Suning.

