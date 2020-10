TS – Difensore centrale e vice Hakimi all’occorrenza: jolly Darmian per Conte

Giornata di presentazione ieri in casa Inter con il lancio del video di presentazione, realizzato da Inter Media House, con protagonista il neo acquisto Matteo Darmian.

Come riportato da Tuttosport, l’azzurro è stato già allenato da Conte in Nazionale. L’ex Parma e Manchester United può essere utilizzato come terzo difensore centrale anche perché il tecnico nerazzurro ama avere l’opportunità schierare dei terzini adattati.

Ma, visto anche il mancato arrivo di Moses, Darmian può essere uno dei tre sostituti di Hakimi, nelle gerarchie dopo Young ma a pari merito con D’Ambrosio.

