Tuchel: “Lukaku-Inter? Non ho letto i giornali italiani, mi fido dei miei giocatori”

Il tecnico tedesco: "In questo momento Romelu è molto calmo"

Thomas Tuchel, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda di un giornalista inerente alla notizia de La Gazzetta dello Sport, sulla volontà di Lukaku di tornare all'Inter: "No, non ho letto i titoli dei giornali italiani. Mi fido dei miei giocatori. In questo momento il calciomercato non è aperto, non resta quindi che concentrarsi sul campo. Tutti siamo coinvolti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati: e possiamo farlo se tutti, compreso Romelu (Lukaku, ndr), diamo il meglio".