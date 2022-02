UFFICIALE – Coppa Italia, dal 2022/2023 via la regola del gol doppio in trasferta

Annunciata anche la data d'inizio della prossima setagione

E' ufficiale: dalla prossima stagione il calcio italiano - e la Coppa Italia in particolare - si uniformerà all'indirizzo assunto dal calcio europeo in relazione al gol doppio nelle doppie sfide a eliminazione diretta. Con un comunicato apparso oggi sul sito ufficiale, infatti, la Lega Serie A ha annunciato che dalla stagione 2022-2023 in Coppa Italia sarà abolita la regola del gol doppio segnato in trasferta. Tale variazione (che quest'anno non si applicherà, in quanto rimarranno in vigore le vecchie regole) opererà solamente per le semifinali, unica fase del torneo a prevedere il doppio incontro (andata e ritorno), e si uniforma agli indirizzi già presi dalla UEFA per la Champions e le altre coppe europee. Contestualmente, la Lega ha annunciato che la prossima stagione sportiva inizierà il 14 agosto 2022.