Tuchel su Lukaku: “La sua volontà è stata cruciale per il ritorno al Chelsea”

Il tecnico dei blues ha rivelato come sono andate davvero le cose

Ennesima, soprattutto dal punto di vista morale, doccia fredda per i tifosi dell 'Inter e soprattutto per quelli che si sono, sportivamente, perdutamente innamorati di Romelu Lukaku . L'ex attaccante dell'Inter infatti, dopo aver giurato fedeltà e eterno amore ai colori nerazzurri, si è accasato al Chelsea, club dove approdò, fallendo, molto giovane. Il tecnico dei campioni d'Europa, Thomas Tuchel , ha speso parole importanti sul bomber belga, lasciando anche intendere un retroscena "doloroso" sul suo ritorno a Londra.

Tuchel infatti, durante la conferenza stampa prima della partita contro il Crystal Palace, ha dichiarato: "Sono felicissimo che Lukaku sia tornato qui. Non è un calciatore qualunque e la sua personalità e la sua velocità sono aggiunte importanti per la nostra squadra. Può avere un grande impatto sul Chelsea, inoltre è un ragazzo umile e che ama i blues. Abbiamo tutti la sensazione che ne sia valsa la pena e che faremo grandi cose insieme: il suo desiderio di tornare al Chelsea a finire ciò che aveva iniziato è stato fondamentale per la riuscita della trattativa".