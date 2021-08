Vecino allontana le voci di mercato: “Inzaghi mi ha fatto sentire importante”

Le parole dell'uruguagio

Vecino ha dichiarato: "Questa è stata un'estate particolare, anche per quanto successo a Eriksen . Quello che è successo ci ha colpito molto, quando è venuto a trovarci eravamo felicissimi, io ho provato sensazioni molto forti. Quello che sarà in futuro non è importante, conta solo che stia bene".

"Satriano è un ragazzo serio e umile, che si allena sempre con impegno, come una bestia. Non ho alcun dubbio che gli succederanno cose belle, qui o in un'altra squadra che possa dargli minutaggio prima di farlo tornare all'Inter. Ha un gran futuro. Inzaghi? Lui è diverso da Conte, anche nel modo di usare i 3 centrocampisti centrali, che continua a scambiare durante la partita. Sono felice perché mi ha parlato e mi ha trasmesso molta fiducia, mi ha detto che per lui sono e sarò un giocatore molto importante".