Pastorello sulla cessione di Lukaku: “Si dicono troppe falsità, è ora di fare chiarezza”

Le ragioni dell'agente

"Svolgo da 25 questa professione per 3 motivi: per la passione e l'amore di quello che considero il lavoro più bello del mondo; per l'ambizione di essere tra i migliori a livello mondiale del mio settore; per coniugare passione, amore e ambizione con un business. La storia che il trasferimento di Lukaku sia stato architettato e forzato solo per interessi economici sta portando fuori strada. Lukaku non ha mai manifestato apertamente nessun disagio sulla sua esperienza all'Inter, sulla situazione contrattuale o della società. L'interesse del Chelsea lo ha toccato nel profondo, perché quella squadra per lui rappresenta qualcosa di speciale. Non essere riuscito a lasciare un segno a Londra è stto un tarlo per lui in questi anni. E quando, quasi inaspettatamente, si è presentata l'occasione per riprovarci, quasi non ci credeva. Per lui è la possibilità di chiudere un cerchio, e ha scelto di accettare quella sfida".