L’Inter vuole chiudere in bellezza il girone d’andata dopo il 2-0 rifilato alla Juventus nello scorso turno di campionato. La squadra nerazzurra fa visita all’Udinese nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. Come di consueto Antonio Conte presenterà la sfida in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Passione Inter fornirà la diretta testuale.

