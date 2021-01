CM.com – Il Leicester vuole in prestito Eriksen: l’Inter detta le condizioni. La verità su Tottenham e United

Dopo l’infortunio rimediato dall’ex Sampdoria Dennis Praet, il Leicester è alla ricerca sul mercato di un nuovo centrocampista da regalare al tecnico Brendan Rodgers. Tra i profili monitorati dalle Foxes, c’è anche quello di Christian Eriksen.

Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, il Leicester ha chiesto in prestito Eriksen fino al prossimo giugno. La replica da parte dell’Inter è stata molto chiara: la dirigenza nerazzurra vuole il pagamento intero dei 4 milioni di euro netti che l’ex Tottenham percepirà nei prossimi mesi fino a giugno.

L’Inter non è disposta a fare sconti. Il Leicester, così come il Tottenham, ha appreso le possibili modalità dell’affare. Non si registrano invece al momento sondaggi da parte del Manchester United.

