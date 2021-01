LIVE – Segui Udinese-Inter in diretta su Passione Inter

Ultima giornata del girone d’andata per l’Inter di Antonio Conte, di scena alla Dacia Arena per la partita contro l’Udinese di Luca Gotti. La formazione nerazzurra sarà in campo in contemporanea con il Milan: una vittoria della Beneamata, accompagnata da una sconfitta dei rossoneri impegnati contro l’ostica Atalanta, regalerebbe a Lukaku e compagni il titolo di campioni d’inverno.

Le probabili formazioni di Udinese-INTER

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Striger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrinair, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

