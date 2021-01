Udinese-Inter, Musso dopo i primi 45′: “L’Inter punta allo Scudetto, sta a noi fermarli oggi”

La prima frazione di gioco tra Udinese e Inter si è conclusa sullo 0 a 0. Sono state diverse le occasioni per i nerazzurri, su tutte quella di Lautaro Martinez ipnotizzato da un ottimo Musso. Al termine dei primi 45′ è intervenuto il portiere dell’Udinese, commentando a caldo la gara.

Queste le sue parole: “Stiamo cercando di fare le cose per bene, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Come si ferma l’Inter? E’ una squadra veramente forte che lotta per lo Scudetto. Ha molti attaccanti buoni e diverse alternative dalla panchina. Speriamo di fare bene”.

