Udinese-Inter, Inzaghi: “Non riusciamo a dare continuità: i cambi? Ecco perché”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine di Udinese-Inter 3-1

Alessio Murgida

Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Udinese, Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport e DAZN: "L'Udinese ha meritato di vincere. Non riusciamo a dare continuità, son tre trasferte che andiamo in vantaggio e poi prendiamo 3 goal. Dovrò analizzare il perché, così non va bene".

I CAMBI -"Li ho fatti perché Bastoni e Mkhitaryan erano ammoniti e loro vincevano tutte le seconde palle. E ho pensato di dare una scossa. Hanno pagato loro perché erano ammoniti, ma avrebbero dovuto pagare tutti. Bastoni arrabbiato? É assolutamente comprensibile."

DIFFICOLTÀ -"Abbiamo preso 9 goal in un girone l'anno scorso, quest'anno in 3 partite. Sono errori sia collettivi che individuali. Hai la fortuna di andare in vantaggio non puoi fare un primo tempo così. E anche nel secondo tempo... abbiamo concesso 10 calci d'angolo, è normale poi ti facciano goal. Questa è una sconfitta che fa male".

"Io continuo a lavorare con il mio staff, la squadra mi ha sempre dato tutto, ma non siamo abbastanza determinati, oggi non lo siamo stati. Io sono il primo responsabile di questi problemi essendo l'allenatore e sta a me doverli risolvere. Ci sono tanti piccoli errori individuali che sommati poi ti fan perdere tre partite in trasferta. E se sei l'Inter non te lo puoi permettere. Il rientro dalla sosta? Speriamo che non ci siano problemi fisici in nazionale, avremo tempo per analizzare quanto successo oggi".