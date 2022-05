Udinese-Inter, le PAGELLE Live della 35 esima giornata di Serie A

I voti dei nerazzurri in campo

Pietro Magnani

HANDANOVIC 6 - Reattivo e attento su una conclusione da lontano che para in due tempi.

SKRINIAR 6,5 - Prima parte di primo tempo di normale amministrazione o quasi.

DE VRIJ 5,5 - Regge bene i primi minuti anche se non deve sventare nessun pericolo particolare, perde però la marcatura sull'occasione migliore del primo tempo dell'Udinese. Non commette più errori estremamente gravi, però è difficile in stagione ricordare una partita senza nessuna sbavatura.

DIMARCO 6 - Non prestante in difesa, come si è visto a Bologna, e troppo nervoso e egoista in zona tiro: si incaponisce in un tiro da area defilata invece di passarla, e non è la prima volta in stagione. Bravo però alla mezz'ora a salvare un goal fatto anticipando al momento giusto Pussetto.

DARMIAN 5,5 - L'Inter gioca praticamente solo a sinistra, dalle sue parti pochi pericoli e ancora meno azioni costruttive. Anche lui però non si mette molto in mostra per farsi dare il pallone, anzi.

BARELLA 6 - Corre a vuoto nei primi minuti e perde parecchi contrasti. Si riprende poi con il passare dei minuti insieme a tutta la squadra.

BROZOVIC 6,5 - Parte a ritmi lenti, ma pennella con qualità il corner per il goal di Perisic. Importante in fase difensiva come al solito nell'aiutare i centrali.

GAGLIARDINI 6,5 - Parte bene, l'unico in mediana che sembra reggere l'urto iniziale dei padroni di casa. Recupera palla alla grande su Success al limite dell'area, si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

PERISIC 7,5 - L'unico che sembra presente fisicamente e mentalmente in avvio, i compagni invece subiscono la veemenza e la fisicità dell'Udinese. Come col Bologna la sblocca lui, l'ancora a cui la squadra si sta aggrappando in questo finale di stagione. Mina vagante in avanti e concreto in difesa, jolly assolutamente da rinnovare.

LAUTARO 5 - Sbaglia un passaggio semplice semplice che poteva portare ad una azione pericolosa: sembra aver perso la cattiveria che aveva ritrovato nel Derby e con la Roma, ha meno grinta e rabbia. Si intestardisce in azioni personali anche quando attorniato da diversi avversari, passo indietro rispetto alle ultime uscite.

DZEKO 5 - Invisibile nei primi minuti, ancora una volta l'intesa con Lautaro lascia a desiderare. Ha qualche occasione per rendersi pericoloso ma è quasi sempre impreciso o troppo lento e macchinoso.

INZAGHI 6 - La squadra parte con la stessa frenesia che ha portato al disastro con il Bologna, non i presupposti migliori per fare il risultato. Le scelte iniziali per l'attacco destano ancora qualche perplessità: Lautaro e Dzeko non si intendono e vanno entrambi incontro al pallone. Inoltre l'eventuale "coppia b" Sanchez-Correa ha ampiamente dimostrato di avere peso specifico nullo nell'area avversaria: non sarebbe meglio mischiare le carte almeno dal primo minuto?