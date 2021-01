Verso Udinese-Inter, Conte conferma l’undici visto contro la Juventus

Nella conferenza stampa di oggi, Antonio Conte ha fatto trapelare che per la sfida contro l’Udinese non ci saranno cambi di formazione rispetto all’undici visto contro la Juventus. Il turnover potrebbe essere effettuato nella sfida contro il Milan di martedì, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Come riporta Sky Sport, il tecnico leccese confermerà in blocco l’undici titolare che ha battuto 2-0 la Juventus. Confermato Arturo Vidal che ha segnato il suo secondo gol in maglia nerazzurra proprio contro la sua ex squadra. Al suo fianco Barella e Brozovic con Hakimi e Young sulle fasce. La difesa con Skriniar-De Vrij-Bastoni scenderà titolare in campo contro la squadra di Gotti. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Queste le probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

