UEFA, arrivano le sanzioni per il FPF: stangata a Inter e Roma

Sono arrivate le tanto attese sanzioni della UEFA nei confronti dei club che non hanno rispettato i paletti del Fair Play Finanziario. Con un comunicato il massimo organo calcistico continentale ha ufficializzato le sanzioni per Milan, Monaco, Roma, Besiktas, Inter, Juventus, Marsiglia e PSG.

Il periodo preso in esame va dal 2018 al 2022 (con 2020 e 2021 conteggiati come unico esercizio per le difficoltà causate dalla pandemia). I club hanno accettato di versare un contributo, dall'importo complessivo di 172 milioni di euro. La cifra ovviamente verrò ripartita tra tutte le società "incriminate". I nerazzurri dovranno pagare 4 milioni di multa immediatamente, e avranno 4 anni per rimettersi in regola nei paletti del FPF. Se dopo 4 anni la situazione non sarà risanata, il club dovrà pagare altri 26 milioni di multa.