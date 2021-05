UFFICIALE – Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter

La società comunica la separazione anticipata

L'annuncio ventilato già in mattinata da La Gazzetta dello Sport è arrivato: Antonio Conte, dopo le divergenze sorte sul futuro del progetto nerazzurro, non è più l'allenatore dell'Inter. Gli incontri svoltisi lungo la giornata non hanno risolto la situazione e la separazione è divenuta inevitabile.