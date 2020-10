Ufficiale – Ibrahimovic guarito dal Covid-19: “Terminato il periodo di quarantena”

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell’avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena”. Attraverso queste parole, diffuse sul proprio sito ufficiale, il Milan ha confermato che il gigante svedese è finalmente guarito dal Covid-19. La bella notizia, però, arriva in un momento in cui il suo compagno di squadra Matteo Gabbia ed i colleghi Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono invece appena risultati positivi.

Resta quindi in forte dubbio, a questo punto, la disputa del derby in programma per sabato prossimo alle ore 18.

