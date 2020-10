Social – Anche Radu conferma la positività al Covid: “Non vedo l’ora di tornare, grazie per i messaggi di affetto”

Dopo Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini anche Ionut Andrei Radu, secondo portiere dell’Inter, è risultato positivo al Covid-19. Il classe 1997, attraverso un storia sul suo profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni e ringraziare i tifosi per i tanti messaggi d’affetto riservatigli. Ecco qui di seguito le sue parole.

“Sfortunatamente, oggi ho ricevuto la notizia di essere risultato positivo al Covid-19, sebbene sia asintomatico. Durante la mia vita ho incontrato spesso degli ostacoli, in qualsiasi campo. Da essi ho avuto l’opportunità di imparare, fin da piccolo. “Quello che non ti abbatte ti rende più forte”. Mi raccomando, ascoltate le raccomandazioni del personale medico e delle autorità. Voglio anche ringraziarvi per il grandissimo numero di messaggi di affetto che ho ricevuto. Non vedo l’ora di riprendere la mia attività e tornare sul campo, più determinato che mai!”, ha scritto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<