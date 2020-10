UFFICIALE – Juventus-Napoli, 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per Gattuso: la classifica aggiornata

Puntuale è arrivata nel pomeriggio la decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, match della 3a giornata di Serie A che non si è disputato a causa della mancata partenza della squadra azzurra a Torino, come disposto dall’Asl di riferimento.

Il Napoli è stato condannato al 3-0 a tavolino con conseguente penalizzazione di un punto in classifica per gli uomini di Gattuso. Inoltre il giudice dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposta dal Napoli, rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazione di competenza. La Juventus sale così a 7 punti in classifica, raggiungendo l’Inter.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

CLASSIFICA: Atalanta, Milan 9; Sassuolo, Inter 7 e Juventus 7; Verona e Benevento 6; Napoli 5; Roma e Lazio 4; Bologna, Spezia, Genoa, Fiorentina, Sampdoria e Parma 3; Cagliari 1; Torino, Udinese, Crotone 0.

