Il Psg irrompe su Kanté: Leonardo sfida la sua ex Inter. Ma il Chelsea spara altissimo

Conte non smette di sognare sul mercato N’Golo Kanté. Il centrocampista francese del Chelsea rimane l’obiettivo numero uno dell’Inter anche in vista della finestra invernale, dopo l’ennesimo scontro avvenuto con Frank Lampard.

L’avventura in maglia Blues sembra essere giunta ai titoli di coda. In attesa di capire se l’Inter tornerà alla carica nei prossimi mesi, c’è però da registrare il forte interessamento del Paris Saint Germain. Secondo quanto rivelato da todofichajes.com, anche Leonardo starebbe pensando realmente di riportare in Francia il campione del mondo.

Kanté è infatti considerato dal Psg il partner ideale da affiancare a Marco Verratti. La richiesta del Chelsea però di 90 milioni di euro sembra proibitiva per entrambi i club.

