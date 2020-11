UFFICIALE – Milito lascia il Racing e si dimette: “Non condivido le idee del club del presidente”

La notizia era nell’aria, ci ha pensato lo stesso Milito ad ufficializzare il suo addio al Racing: El Principe, con un post pubblicato sui social, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di segretario tecnico del club.

Ecco le sue parole: “Oggi mi sono alzato pensando che dovevo parlare ai tifosi del Racing, che meritano di sapere cosa è successo in questa settimana. Ho preso la decisione di non continuare nel mio ruolo di segretario tecnico del club, il motivo è molto semplice: non condivido il modello e le idee del club del presidente. Sicuramente a qualcuno sembrerà una scelta forte, ma non è così. Non ho niente di personale contro Victor, che continuo a rispettare. Semplicemente ha scelto un modello differente che non condivido, ma ha il potere per farlo e questo lo rispetto perché è un presidente deciso dai soci del club. Mi sono impegnato negli ultimi tre anni a cambiare le cose e trasportare il club in un cammino differente, la professionalizzazione di un’area fondamentale come quella sportiva e credo abbia avuto successo, con errori e cose giuste, ma i risultati si sono visti”.