Sono state diramate da poco le convocazioni ufficiali di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, per la sfida di Milano contro l’Inter in programma domani sera a San Siro (ore 21) e valida per l’andata degli ottavi di Champions League.

I maggiori dubbi erano quelli relativi alla partenza di Alvaro Morata per il capoluogo lombardo. L’ex Juventus ha pienamente recuperato dall’infortunio, si è allenato in gruppo e quindi ci sarà, anche se partirà inizialmente dalla panchina (a meno di ribaltoni). Di seguito la lista completa dei convocati dell’Atletico Madrid: