UFFICIALE, Zilliacus choc: “Accordo sfiorato a novembre. Inter, mi tiro indietro”

Dopo il mandato di arresto emesso nei sui confronti a Singapore, Thomas Zilliacus ha rotto il silenzio con una nota ufficiale affidata al suo studio legale. Il noto imprenditore finlandese, negli ultimi mesi in trattativa per acquistare la proprietà dell’Inter, ha annunciato una volta per tutte di essersi definitivamente tirato indietro.

Questo il comunicato: “Gli avvocati di XXI Century Capital, la società di investimento appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile Future Works, coinvolta in un’offerta per l’acquisto della squadra di calcio dell’Inter, hanno annunciato oggi che la società ha interrotto il processo per tentare di acquistare l’Inter mentre Thomas Zilliacus ha invece si concentrerà nel ripulire il suo nome dalle accuse false e maligne che negli ultimi giorni sono emerse da fonti di Singapore”.

I legali hanno rivelato quanto Zilliacus sia stato vicino ad acquistare il club nerazzurro: “Stava lavorando da ormai un anno alla costruzione di un consorzio per rendere l’Inter la migliore squadra di calcio al mondo e una contendente stabile alla vittoria del campionato italiano e della Champions League. XXI Century Capital aveva presentato un’offerta nel novembre 2023 ed è stata molto vicina alla conclusione di un accordo. Quel processo è ora andato in fumo dalle accuse false e dannose che sono state pubblicate per la prima volta su Singapore Straits Times”.

A causa delle false accuse rivolte nei suoi confronti, “alcuni degli investitori che già avevano firmato accordi di investimento per l’acquisizione dell’Inter, hanno interrotto il processo di investimento”. Di conseguenza, “XXI Century Capital è per ora costretta a interrompere tutti i lavori sulla gara per l’Inter”.