Varriale: “Marotta ha pienamente ragione sullo scempio del mancato utilizzo del VAR”

Nella gara di ieri contro il Parma, all’Inter non è stato assegnato un rigore. Non si tratta di alibi, come ampiamente spiegato da Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri al termine della gara, ma il VAR c’è e va controllato quando c’è un chiaro errore da parte dell’arbitro, come avvenuto ieri.

Tanti i commenti da parte di giornalisti, come Fabrizio Biasin che si è espresso contro il VAR. E’ anche arrivato un commento dal giornalista della RAI, Enrico Varriale, sul suo profilo Twitter, definendo quello di ieri uno scempio: “Sullo scempio finora attuato con il ridotto, o addirittura inesistente utilizzo del VAR in questa stagione Marotta ha pienamente ragione“.

