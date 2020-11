Benatia: “Hakimi secondo solo ad Alexander-Arnold. E’ il migliore della nuova generazione del Marocco”

Anche se non sta attraversando un gran momento di forma, Achraf Hakimi resta senza dubbio uno degli esterni di fascia più interessanti nel panorama internazionale. Un vero lusso per l’Inter che in avvio di stagione aveva già avuto modo di apprezzare le grandi abilità del laterale marocchino, prima del passo indietro evidenziato in occasione delle ultime due gare giocate contro Shakhtar Donetsk e Parma. Del talento dell’ex Real Madrid ha parlato il connazionale Medhi Benatia, da sempre incantato dalle sue straordinarie qualità.

Nelle parole rimbalzate su calciomercato.com, l’ex difensore della Juventus ha spiegato che in questo momento Hakimi è il miglior talento della nuova generazione del Marocco. Le sue parole: “Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l’inglese è un pochino più forte”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<