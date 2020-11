Social – Biasin: “Var messo all’angolo, da inizio stagione decide solo sui fuorigioco”

Passare dal campionato che più abusa del Var tra i top 5 in Europa, a quello che in questo avvio di stagione sta facendo di tutto pur di non ricorrere allo strumento arbitrale anche a fronte di episodi che sembrano piuttosto netti, è stato un passaggio radicale e poco ponderato. A farne le spese in questo inizio di campionato è stata soprattutto l’Inter, come in occasione della mancata sanzione da parte dell’arbitro Piccinini nel match di ieri, sull’intervento falloso ai danni di Perisic nell’area di rigore del Parma.

Questa mattina, ironizzando sui propri social, il giornalista Fabrizio Biasin ha riassunto in poche parole il nuovo percorso intrapreso dagli arbitri in questa stagione: “Il problema del Var messo all’angolo (è da inizio stagione che la tecnologia decide solo i fuorigioco) è il seguente: potevano scegliere se dargli più potere e così facendo levare autonomia all’arbitro, oppure viceversa. Hanno scelto ‘viceversa’. Chi l’avrebbe mai detto”.

