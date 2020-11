Inter-Parma, Perisic torna al gol con i nerazzurri dopo 537 giorni

Nel pomeriggio di ieri, l’Inter di Antonio Conte ha sfidato il Parma di Liverani portano a casa solo un pareggio per 2-2. I nerazzurri hanno creato tanto, ma concretizzato poco e hanno dovuto rimontare il 2-0 iniziale. Alla squadra di Antonio Conte manca anche un rigore che l’arbitro non ha chiamato e non ha nemmeno visionato al VAR.

Da qui le polemiche di Beppe Marotta nel post-gara per richiedere un maggior utilizzo del VAR, soprattutto quando si tratta di chiaro errore da parte del giudice di gara. Nella gara di ieri, però, c’è una nota positiva: il ritorno al gol di Ivan Perisic. L’esterno croato è tornato al gol con i nerazzurri in Serie A dopo ben 537 giorni. L’ultimo l’aveva segnato nel maggio del 2019 contro il Chievo. Poi il trasferimento al Bayern Monaco e il successivo ritorno a Milano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<