CM.com – Nainggolan sempre più lontano da Milano: a breve nuovi contatti tra Inter e Cagliari

Radja Nainggolan per tutta la durata della finestra estiva di calciomercato è stato al centro dell’attenzione. Dopo la scorsa stagione passata in prestito al Cagliari, il belga è tornato all’Inter – proprietaria del suo cartellino – ed alla fine è rimasto. L’accordo infatti tra i due club per la sua permanenza in Sardegna non è arrivato ma i contatti riprenderanno.

Come riporta Calciomercato.com infatti a breve il futuro di Nainggolan sarà di nuovo al centro delle conversazioni. L’Inter ha infatti capito che il belga vuole tornare a Cagliari, e le ultime prestazioni non hanno convinto Conte. La valutazione è sempre di 10 milioni ed ora la volontà è quella di trovare un accordo.

