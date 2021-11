LIVE Venezia-Inter 0-1: squadre a riposo dopo i primi 45′

La cronaca della partita

L'Inter, dopo aver battuto la capolista Napoli e aver accorciato la classifica in vetta, cerca di continuare il trend positivo contro il Venezia. I lagunari hanno però dimostrato, ad esempio contro la Roma, che tra le mura amiche possono fare paura. Ecco perché i nerazzurri non potranno abbassare la guardia nemmeno per un minuto. Come di consueto noi di Passione Inter vi offriamo la diretta testuale della partita, valida per la quinta giornata del girone di Champions League.