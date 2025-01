Venezia-Inter, Inzaghi: “Siamo cresciuti, nostre sconfitte fanno notizia”

Al termine della vittoria contro il Venezia nel 20° turno di Serie A, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi – prima di parlare del caso mercato relativo a Davide Frattesi – ha espresso la sua soddisfazione per i tre punti della sua Inter ai microfoni di DAZN con queste parole:

PARTITA – “Non era semplice per noi dopo la finale persa in quel modo, i ragazzi sono stati bravissimi eravamo stanchi e con tante assenza ma abbiamo fatto una bella gara. Nel secondo tempo potevamo fare un altro gol e se non chiudi le partite…Abbiamo trovato uno Stankovic che ha fatto grandi parate, non è stata una partita semplice ma abbiamo vinto che è ciò che volevamo”.

CRITICHE – “Io lo prendo come un lato positivo, l’Inter fa notizie quando perde e questo vuol dire che siamo migliorati, lo prendo come un aspetto positivo perché siamo cresciuti negli ultimi anni. L’ultima sconfitta ci ha fatto male per come è arrivata. Possiamo ancora migliorare, abbiamo fatto 43 punti in 18 partite ed è un ottimo andamento ma ci sono squadre che stanno tenendo il nostro stesso passo. Le partite sono tantissime in pochi giorni e con le assenze non è semplice ma questi ragazzi sanno come fare e lasciamo le pressioni altrove”.

INFORTUNI – “Calhanoglu ha qualche speranza per il Bologna, Acerbi si è allenato negli ultimi due giorni e Mkhitaryan lo valuteremo. C’è poco tempo per il recupero con tante partite ravvicinate, l’obiettivo è quello di portare più giocatori possibili. Anche Thuram aveva avuto un problemino con l’Atalanta e ho preferito tenerlo fuori oggi dall’inizio, di volta in volta sceglieremo. Positivo anche il rientro di oggi di Pavard”.