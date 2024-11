Verona-Inter, Inzaghi cambia: esclusione eccellente in vista

Con la sosta nazionali che si avvia ormai verso la conclusione, in casa Inter si guarda alla ripresa della stagione con un tour de force di partite nel quale i ragazzi di Simone Inzaghi non si fermeranno praticamente mai. Il primo impegno in programma è quello di sabato pomeriggio (ore 15:00) in casa del Verona, gara valida per la 13a giornata di Serie A.

Il tecnico piacentino dovrà calibrare le forze e pensare anche alle energie spese dai suoi ragazzi in nazionale, visto che dopo tre giorni arriverà il Lipsia a San Siro e la domenica successiva la sua Inter sarà attesa dall’ostico impegno in trasferta con la Fiorentina.

A tal proposito, è già aperto il ballottaggio in attacco, dove potrebbe verificarsi un’esclusione eccellente: quella di Lautaro Martinez. Il Toro, con la sua Argentina, ha giocato tutta la partita in Paraguay nella notte fra giovedì e venerdì e dovrebbe partire ancora da titolare fra qualche ora a Buenos Aires, rientrando ad Appiano Gentile soltanto nella giornata di giovedì, a due giorni dalla trasferta del Bentegodi.

Considerata anche la condizione precaria dell’attaccante, secondo La Gazzetta dello Sport Inzaghi potrebbe decidere di cambiare e adottare una gestione differente rispetto a quanto era accaduto dopo le soste di settembre e ottobre, con Lautaro schierato dal 1′ rispettivamente contro Monza e Milan.

Al suo posto si candida a partire titolare Mehdi Taremi. Anche l’iraniano sarà reduce da lunghi voli, essendo stato impegnato con l’Iran, ma Inzaghi potrebbe sceglierlo anche per concedergli la seconda titolarità in Serie A dopo quella contro il Lecce di agosto. Fino a questo momento, l’ex Porto ha segnato solo un gol in maglia nerazzurra, il 1° ottobre scorso contro la Stella Rossa in Champions League, peraltro su calcio di rigore.