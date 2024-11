Calciomercato Inter, 50 milioni da Bisseck per il NUOVO attaccante

Si è discusso tanto di Yann Bisseck non solo durante questa sosta, nella quale ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con l’Inter fino al giugno 2029, ma anche nelle ultime settimane. Il centrale tedesco, a parte poche disattenzioni, è partito fortissimo in questa nuova stagione nella quale ha dato del filo da torcere al compagno di reparto Pavard.

Pagato circa 7 milioni di euro dal club nerazzurro nell’estate 2023, Bisseck ha già abbondantemente triplicato il suo valore. Una crescita esponenziale che secondo l’Inter è destinata a proseguire ancora: per questa ragione, dunque, nei mesi scorsi sono state respinte al mittente offerte provenienti dalla Premier League da quasi 30 milioni.

Secondo le valutazioni del club, la quotazione intorno al difensore tedesco potrebbe presto raggiungere i 50 milioni di euro: a quel punto, davanti a proposte economico di tale calibro, sarebbe molto complicato dire di no all’occasione di mettere a segno una plusvalenza enorme. Non solo per la portata dell’offerta, ma anche perché Bisseck non viene ancora considerato un titolare di questa Inter.

A quel punto, contrariamente a quanto fatto la scorsa estate quando il club scelse di investire parte della cessione di Onana e Brozovic su Pavard, stavolta l’incasso potrebbe essere destinato al reparto d’attacco. In avanti, infatti, a fine anno andranno in scadenza sia Arnautovic che Correa e si libererà lo spazio per una quarta punta.

A causa delle recenti dichiarazioni rilasciate da Jonathan David, l’Inter ha perso posizioni nella corsa all’attaccante canadese. Da qui la necessità di intervenire su altri profili, preferibilmente giovani per andare incontro alle direttive di Oaktree. Difficile in questo momento ipotizzare dei profili ben precisi, anche se di recente il nome del club interista è stato accostato a diversi centravanti.

Tra questi, ad esempio, non dispiace Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord dai numeri impressionanti. In Italia, invece, un nome presente sul taccuino di Ausilio e Marotta è quello di Santiago Castro, considerato a Bologna come il ‘nuovo Zirkzee‘ di questa stagione.