Trevisani: “Ecco chi toglierei all’Inter da avversario”

Si sta finalmente per concludere l’ultima pausa nazionali del 2024. Una sosta che non ha portato buone notizie all’Inter, a partire dall’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, ha accusato una ricaduta dopo il problema all’adduttore che lo aveva tenuto fuori nelle scorse settimane e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida di sabato contro il Verona.

A tal proposito, questo è stato il pensiero di Riccardo Trevisani: “Quanto peserà la sua assenza? Totale. Se mi chiedi da avversario che giocatore gli toglieresti all’Inter, io toglierei Calhanoglu. Sono sicuro che contribuisce al miglioramento del gioco dell’Inter del 50% almeno. Alla fine tu puoi rimpiazzare uno degli attaccanti con Taremi anche se torni indietro, puoi rimpiazzare Pavard con Bisseck, Dumfries con Darmian, puoi mettere Carlos Augusto per Dimarco, puoi mettere Zielinski per Mkhitaryan. Calhanoglu, per quanto Asllani sia bravo, non Calhanoglu”.