3 talenti della PRIMAVERA Inter che possono fare il salto in Prima Squadra

Al fianco di una prima squadra dell’Inter che sta cercando di portare avanti al meglio tutte le sue competizioni, c’è anche la formazione Primavera dei nerazzurri che è in ottima forma e che sta permettendo a diversi giovani talenti nerazzurri di mettersi in risalto.

Il tecnico della prima squadra, Simone Inzaghi, è sempre in contatto con l’allenatore della Primavera, Andrea Zanchetta, perché i giovani più meritevoli si allenano con “i grandi” e per alcuni di loro è già arrivato anche un bel premio come la convocazione per gli impegni di Serie A o Champions League.

Tre in particolare sono quelli che ad oggi hanno colpito di più Inzaghi e hanno quindi maggiori chance di esordire prossimamente in prima squadra per via del loro profilo e delle loro buone doti mostrate fino ad ora in campo.

Il giovane interista sicuramente in rampa di lancio è Thomas Berenbruch, centrocampista centrale classe 2005 che si sta mettendo in luce con la Primavera dove ha già realizzato 6 gol in 12 presenze tra Primavera 1 e Youth League. Le sue qualità sono evidenti e anche Inzaghi le ha notate avendolo già convocato in prima squadra in quattro occasioni: per lui potrebbe arrivare l’esordio in questa annata.

Sorprende anche la crescita di Luka Topalovic, trequartista nato nel 2005, che spicca per qualità nei passaggi e gestione del pallone nelle fasi di pressing avversario. Vanta già una trentina di presenze con la prima squadra del Domzale, suo ex club di appartenenza dal quale l’Inter lo ha prelevato in estate.

Infine, un altro profilo da tenere d’occhio è quello di Matteo Cocchi, terzino sinistro ancora minorenne, essendo un classe 2007. A 17 anni gioca già in Primavera e mister Zanchetta si fida molto di lui, avendolo schierato sempre da titolare in una competizione prestigiosa come la Youth League e anche in tre delle ultime cinque partite di campionato. Per Cocchi si contano anche due gol e due assist in Youth League.