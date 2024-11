De Vrij puntualizza: “Inter, c’è un’opzione per il rinnovo”

Stefan de Vrij è uno dei calciatori dell’Inter con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025. Il suo futuro al momento non è stato definito, ma è possibile che il club nerazzurro opti per una separazione visto anche il pesante ingaggio percepito dell’ex Lazio (3,8 milioni netti a stagione).

Il difensore si è presentato ieri in conferenza stampa nel ritiro dell’Olanda alla vigilia della gara in trasferta contro la Bosnia, in programma questa sera e valida per l’ultima giornata del girone di Nations League. De Vrij, nell’occasione, ha anche risposto a una domanda sul suo futuro nella quale gli veniva fatto presente che in Italia parlano di ultimo anno all’Inter:

“Cosa hanno detto? Sono sinceramente curioso, non ne so niente. Io all’Inter mi sto divertendo moltissimo, ho un’opzione per rinnovare il contratto per un’altra stagione, ma questa scelta spetta al club. A me piacerebbe esplorare questa opzione“.