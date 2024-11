Frustrazione Arnautovic: “Adesso ha un obiettivo”

Uno dei giocatori dell’Inter che in questi primi mesi di stagione è stato maggiormente criticato è Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco è finito a più riprese nell’occhio del ciclone durante questa sua seconda esperienza in nerazzurro.

Le critiche più recenti che gli sono piovute addosso sono dovute alla brutta prestazione che ha offerto in Champions League lo scorso 23 ottobre sul campo dello Young Boys in particolare per un calcio di rigore sbagliato che avrebbe potuto mettere in seria difficoltà la squadra di Simone Inzaghi. Circostanze che, evidentemente, hanno generato frustrazione nell’attaccante austriaco.

Come sottolinea Tuttosport nella sua edizione odierna, il futuro dell’ex Bologna pare essere ormai scritto con il contratto in scadenza a fine stagione che non sarà rinnovato, con conseguente addio tra le parti. Nonostante ciò, come testimoniano le dichiarazioni dello stesso Arnautovic, il giocatore è ancora focalizzato interamente sul club nerazzurro e ha tutte le intenzioni di lasciare il segno da qui a fine campionato.

Tuttosport sottolinea che l’obiettivo del numero 8 – conscio di essere ai suoi ultimi mesi in maglia nerazzurra – è quello di “salutare l’Inter con il botto” e non da sconfitto. Per questo, vuole rialzarsi dal momento complicato e magari dire definitivamente addio ai nerazzurri sollevando ancora un trofeo di spessore a fine stagione.