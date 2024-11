Addio Inter, il BOMBER gratis al Barcellona: “Un sogno”

Doccia fredda per l’Inter in seguito all’annuncio di mercato dell’attaccante in merito al suo futuro. Uno dei calciatori più ambiti, infatti, ha rivelato apertamente la sua fede calcistica nei confronti del Barcellona, club nel quale sogna di poter giocare un giorno.

Stiamo parlando di Jonathan David, grande obiettivo dell’Inter che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Lille. Nel corso dell’intervista concessa sulle pagine del The Athletic, il forte centravanti canadese ha prima parlato delle sue preferenze a livello di modulo.

Queste le sue dichiarazioni: “Mi posso adattare a più sistemi, ho giocato con due attaccanti, o come unica punta. Ma preferirei avere questa libertà di muovermi, di andare un po’ da tutte le parti. In questo senso, posso togliere riferimenti e trovare lo spazio per fare la differenza”.

David, poi, ha gelato i numerosi club sulle sue tracce – tra cui l’Inter – rivelando il suo legame con il Barcellona: “E’ sempre stato il club che ho tifato. Quando cresci tifando una squadra, il tuo sogno è di andarci a giocare. Gennaio? Trasferirsi in una nuova società a metà stagione non è mai semplice. Ad inizio stagione hai un pre-campionato, impari a conoscere i nuovi compagni di squadra. A gennaio le cose sono molto frenetiche, è più dura”.