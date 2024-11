Calhanoglu in conferenza: “E’ una ricaduta, vi spiego come sto”

Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Turca, Hakan Calhanoglu ha spiegato cos’è successo nelle ultime ore in seguito all’infortunio avuto lo scorso sabato nel match contro il Galles e perché ancora non è rientrato ad Appiano Gentile.

Dai dettagli forniti in merito al dolore avvertito all’adduttore, alla scelta concordata con l’Inter di rimanere con i compagni di nazionale in vista del prossimo impegno: il centrocampista ha spiegato tutto rispondendo alle domande dei giornalisti.

Le parole di Calhanoglu: “Ringrazio il presidente dell’Inter Marotta per la comprensione. Hanno chiamato me e il nostro allenatore subito dopo la partita con il Galles. Ho preferito restare qui per non lasciare sola la squadra, ma purtroppo domani non potrò essere in partita. Il mio vecchio infortunio è tornato, ma non è una situazione gravissima. Non ho dolore, spero di scendere in campo nella partita di sabato contro il Verona. Se tutto va bene, i nostri compagni torneranno in campo domani con una vittoria e io tornerò a Milano felice”.