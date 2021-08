Verso Verona-Inter: le ultime sulla probabile formazione dei nerazzurri

Potremo già avere il duo tutto argentino Correa-Lautaro davanti?

L'Inter è pronta a scendere in campo alle ore 20.45 di domani sera per la seconda partita del campionato contro il Verona, prima della sosta nazionali. Pochi dubbi per mister Inzaghi sulla squadra che affronterà i gialloblù: gli unici da sciogliere sono davanti. Lautaro sembra essere recuperato e affiancherà, con ogni probabilità, Edin Dzeko: panchina, quindi, per Sensi. Si siederà in panchina anche il nuovo acquisto Correa che ha scelto la numero 19 ed è stato subito convocato per la trasferta del Bentegodi.