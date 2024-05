Dopo il momentaneo vantaggio di Marko Arnautovic, l’Inter ha incassato il pareggio al minuto di Verona-Inter da Noslin. Tuttavia, la rete incassata non “sporca” il record nerazzurro: mai un gol subìto in campionato nei primi 15 minuti. La squadra di Simone Inzaghi conserva il primato per il rotto della cuffia.