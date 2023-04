Verso Empoli-Inter, qualcuno rifiaterà in vista del rush finale

In casa Inter si è perfettamente consapevoli che da qui a giugno ogni partita sarà da interpretare come una finale. I tanti, troppi, passi falsi in campionato hanno reso la corsa al quarto posto critica, ancora di più ora che la penalizzazione inflitta alla Juventus è magicamente scomparsa. Per questo non si può già pensare alla semifinale di Champions League contro il Milan, ma bisogna rimanere sul pezzo e riprendere a macinare punti in campionato, visto che finora in Serie A il 2023 è stato horror.

Nonostante questa premessa, è probabile che contro l’Empoli qualche giocatore tra i più “spremuti” possa tirare il fiato. In primis Darmian che, ora che ormai è chiaro che Skriniar non giocherà mai più con la maglia nerazzurra, va preservato come un oracolo. Al suo posto dovrebbe giocare D’Ambrosio, con anche Acerbi che potrebbe lasciare spazio a de Vrij. A centrocampo probabile il rientro di Calhanoglu tra i titolari. Quello che avrebbe più bisogno di riposo sarebbe Mkhitaryan, che si sta dimostrando però troppo importante per gli equilibri della squadra. Non è da escludere quindi che ad accomodarsi in panchina possa essere Brozovic, fin troppo sufficiente nel finale di gara con il Benfica.

A sinistra quasi certa la panchina per Dimarco, con Gosens nettamente in vantaggio per una maglia da titolare. In attacco poi difficile che Inzaghi faccia rifiatare Lautaro proprio ora che finalmente si è sbloccato dopo oltre un mese di digiuno. Solitamente quando il Toro si “sveglia” poi inizia a segnare a raffica. Possibile però una sorpresa in attacco al suo fianco: Correa, che con il Benfica ha segnato un goal bellissimo e sembra finalmente aver ritrovato la fame che sembrava ormai sepolta da tempo.

Questo il possibile 11 nerazzurro contro i toscani:

Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa