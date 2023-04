Inzaghi come Mourinho? In caso di vittoria finale potrebbe andarsene…

Per quanto remoto, lo scenario dipinto da Tuttosport non è da escludere a priori. Le recenti dichiarazioni di Inzaghi fanno intendere che, forse, c’è una spaccatura interna con alcuni membri della dirigenza. E non è detto che sia sanabile. Certo è che una mossa simile da parte di Inzaghi, soprattutto visto il rendimento in campionato, sembrerebbe più infantile che di orgoglio. Il cammino europeo è stato straordinario finora, aiutato però anche da un sorteggio a eliminazione diretta non insormontabile. Questo certo non per sminuire quanto fatto in Champions League, ma per dare la giusta dimensione alle cose. L’eventuale colpo di teatro di Inzaghi sarebbe più indirizzato a evitare un esonero scomodo sul curriculum che a dimostrare davvero qualcosa. Anche perché, a meno di “miracoli”, sarebbe difficile non condividere la scelta della società…